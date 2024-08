Albuquerque diz que “parte fundamental da Laurissilva não foi afectada”

O presidente do Governo Regional afirmou, há pouco, que “a parte fundamental da floresta Laurissilva” não foi afectada pelos incêndios, indicando que a área ardida é maioritariamente composta por mato e infestantes (eucalipto, acácia e carqueja).

Miguel Albuquerque explicou que os Canadair são aviões com características muito peculiares “e que só podem intervir não em zonas urbanas nem agrícolas”, sendo que só agora podem ser usados, pelo fogo ter derivado para a cordilheira central.

O presidente do Governo Regional encontra-se na Encumeada, na Ribeira Brava, onde fez um ponto da situação sobre o incêndio que lavra já desde o passado dia 14 de Agosto. Estas declarações foram prestadas numa visita não anunciada e em exclusivo à RTP.

O governante lembrou que as descargas de água não podem ser feitas por cima de casas, dada a quantidade de água que é descarregada, nem em zonas urbanas ou agrícolas. “Como queremos tentar apagar o fogo na cordilheira central para não derivar para zonas urbanas, desencadeamos o Mecanismo [Europeu de Protecção Civil]”, explicou.

Por volta das 14 horas devem chegar os oficiais de ligação, tal como o DIÁRIO já tinha avançado.

Dois Canadair já estão no Porto Santo para apoiar combate aos incêndios na Madeira Os dois aviões Canadair, que serão empenhados no combate ao incêndio que lavra na Madeira, já chegaram ao Porto Santo. Separados por alguns minutos, as aeronaves chegaram à ilha dourada, de onde devem seguir para combate às chamas.

Miguel Albuquerque afirma que o início do incêndio não poderia ter sido debelado de outra forma, por se tratar de uma zona inacessível, sendo que apenas o helicóptero poderia intervir. No entanto, nesse dia, dados os ventos fortes, nem esse meio podia ser empenhado.

O líder do executivo regional negou ainda que tenha gozado férias no Porto Santo, uma vez que “esteve sempre a acompanhar” a situação, não havendo danos materiais, nem casas ardidas ou feridos.

Questionado sobre se o Governo Regional tem capacidade para ‘travar’ a festa dos Fachos, em Machico, dada a actual situação na Região, o governante afirmou que “desde que sejam cumpridos os regulamentos”, não vê qualquer problema para que a festa se realize. “Não podemos é ter situações que gerem focos incendiários”, disse.

Miguel Albuquerque foi ainda questionado sobre a necessidade de rever o plano ambiental. O governante diz ser preciso substituir as plantas infestantes por vegetação endémica, sendo ainda necessária uma situação de prevenção e vigilância.

“Cada partido é responsável pelas posições que tem”

Miguel Albuquerque afirmou ainda que “cada partido é responsável pelas posições que tem”, isto quando questionado sobre uma possível moção de censura a ser apresentada pelo Chega-Madeira.

“Este é o 25.º incêndio que enfrento”, disse o líder do executivo, sobre o facto de ter enfrentado estes casos tanto como presidente do Governo Regional, como da Câmara, dizendo ser necessário ter calma quando enfrentamos estas situações. Diz não ser com nervosismos ou aproveitamentos políticos que se resolvem estes problemas.