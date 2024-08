Albuquerque diz que "o tempo irá ajudar a recompor as vidas de todos e a nossa ilha"

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, recorreu este domingo, 25 de Agosto, à rede social Facebook para endereçar um agradecimento a todos os operacionais envolvidos no incêndio que assolou a ilha da Madeira durante 12 dias.

Na publicação, Miguel Albuquerque aponta que "o tempo irá ajudar a recompor as vidas de todos e a nossa ilha", reafirmando que a sua "certeza de que todos os meios possíveis foram colocados à disposição das pessoas, de acordo com as prioridades que devem ser estabelecidas num contexto tão difícil como este e em teatros de operações tão particulares".

"Um obrigado muito sentido aos nossos bombeiros, das mais diversas corporações, e aos bombeiros que vieram do exterior da Região, pela sua dedicação, tenacidade, resiliência e profissionalismo, em condições que são sempre tão difíceis", escreveu o governante, apontando que a eles a Madeira deve "muito".

A eles, devemos o facto de termos ultrapassado, com o sucesso possível, este momento triste da nossa história. Miguel Albuquerque

O líder do Executivo Madeirense enaltece a postura a população residente na Madeira: "Mas também, ainda e sobretudo, um agradecimento a toda a população, que voltou a mostrar um espírito de entreajuda nas mais diversas situações e que, ao lado dos soldados da paz, defendeu o que é nosso".