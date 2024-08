Snowden condena detenção do criador do Telegram

O ex-analista que trabalhava para uma agência de informação dos EUA e divulgou dados confidenciais, Edward Snowden, condenou ontem a detenção em França de Pavel Durov, o criador da rede de mensagens encriptadas Telegram.

"A detenção de Durov é um ataque aos direitos humanos básicos de liberdade de expressão e associação", escreveu na rede social X.

Snowden acrescentou: "estou chocado e profundamente triste que [o Presidente francês, Emmanuel] Macron tenha descido ao nível de fazer reféns como forma de aceder a mensagens privadas".

Na opinião de Edward Snowden, a detenção de Durov "mina a dignidade" não só de França, mas de todo o mundo.

Snowden, que também condenou a detenção do jornalista da oposição bielorrussa Roman Protasovich em Minsk, cujas autoridades forçaram a imobilização do avião da RyanAir em que viajava de Atenas para Vilnius, raramente faz declarações públicas.

O antigo analista norte-americano vive na Rússia desde que, em 2013, revelou pormenores sobre os programas de espionagem dos EUA, tendo-lhe sido concedida a cidadania em setembro de 2022.

Durov foi detido sábado à noite quando saía do seu avião privado na pista do aeroporto Paris - Le Bourget, proveniente do Azerbaijão.

O milionário franco-russo, de 39 anos, foi objeto de um mandado de captura francês emitido pela Direção Nacional de Investigação Criminal, com base numa investigação preliminar.

A justiça francesa argumenta que a falta de moderação no Telegram e a falta de cooperação de Durov com as autoridades, juntamente com as ferramentas que a plataforma oferece, como números descartáveis e criptografia, tornam-no cúmplice de crimes como o tráfico de droga, a pedofilia e a fraude.