Vídeos ilustram milhares nas Festas de São Vicente para ver actuar o DJ Padre Guilherme e outros artistas

Milhares de pessoas estiveram na noite de sábado e madrugada de domingo para se divertirem nas Festas de São Vicente.

Carolina de Deus encanta São Vicente Derradeira noite de uma das maiores festas da Região conta ainda com a actuação do DJ Padre Guilherme

Além do concerto de Carolina de Deus, houve ainda as actuações de DJs trazidos pelo Grupo Café do Teatro. Destaque para a actuação do DJ Padre Guilherme, ele que é um homem de Deus e um fenómeno de massas por onde passa.

Além do DJ Padre Guilherme actuaram ainda o DJ Zé Avecalhos e o residente do Café do Teatro, Nélio Fabrício.

Zé Avecalhos

Nélio Fabrício