SANAS auxilia veleiro que navegava na zona do Garajau

O SANAS Madeira foi accionado, no início da tarde deste domingo, 25 de Agosto, para auxiliar um veleiro com cerca de 12 metros que havia quebrado o mastro enquanto navegava na zona do Garajau.

De acordo com uma nota emitida na página de Facebook do SANAS um alerta de "PAN PAN em VHF16 resultou no empenhamento do SANAS103 para auxiliar embarcação". 'O term 'Pan-pan' é utilizado para dizer que existe uma emergência a bordo seja num barco, navio, avião ou outro meio de transporte.

O Centro de Salvamento Costeiro activou os meios da ESV Santa Cruz para assistirem o veleiro. "A tripulação da embarcação salva-vidas confirmou que os velejadores se encontravam sem necessidade de assistência médica e auxiliou na recolha e fixação dos cabos e mastro na embarcação", dá, ainda, conta a publicação.

O veleiro navegou pelos seus próprios meios até ao Porto do Funchal, sempre acompanhado pelo SANAS103.

Veja o vídeo da intervenção do SANAS: