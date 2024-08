Centro Treino Mar domina 'Primeiras Pagaiadas'

A baía do Funchal recebeu esta manhã, as 'Primeiras Pagaiadas' em canoagem, uma prova inserida nas comemorações do Dia da Cidade do Funchal e organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal.

Destinada aos escalões mais novos da modalidade, mínimos, menores, iniciados, infantis e cadetes em masculinos e femininos, o evento foi o primeiro a integrar o calendário deste ano da Federação Portuguesa de Canoagem para os atletas mais novos.

A competição contou com canoístas, em representação de cinco clubes regionais, alcançando o Centro Treino Mar, o Clube Naval da Calheta e a Associação Náutica de Câmara de Lobos, o 1.º, 2.º e 3.º lugares do pódio, com 111, 53 e 50 pontos respectivamente.

No que a classificações individuais diz respeito, e começando pelos mínimos masculinos, Francisco Drumond (CTMar) venceu a sua categoria., enquanto nos menores a vitória sorriu a Leonard Zajac (Clube Naval da Calheta) que venceu em K1 seguido do seu colega de clube Francisco Luz de Sousa e Martim Camacho (Clube Naval do Funchal).

Nos femininos, Diana Fernandes (CNCalheta), arrecadou o 1º lugar.

Já nos Iniciados masculinos, Henrique Viana (CTM), Tiago Jesus Freitas (ANCLobos) e Lourenço Azevedo (ANCLobos) arrecadaram os lugares do pódio.

Em infantis masculinos A, Santiago Vasconcelos (ANCLobos) venceu na sua categoria, seguido do seu colega Gabriel Pinto de Freitas, enquanto Ricardo Pita do CTMar, venceu a categoria Infantis Masculinos B.

Pedro Ornelas da ANCLobos foi o vencedor em cadetes, seguido de Lucas Álvares e Enzo Muto da ANCLobos.

Já em Stand Up Paddle Canoe (SUPC) Caio Fernandes (CNCalheta) subiu ao posto mais alto do pódio, seguido de Valentim Marques (CTMar) e Samuel Sousa (CNCalheta). Nos femininos, a prova foi ganha pela Carlota Rodrigues (CNFunchal).

Samuel Pereira (CTMar), venceu em SUPC cadetes, enquanto o segundo e terceiro lugares foram ocupados por O 2º e 3º lugar foram Diego Miranda (CNCalheta) e Francisco Pires (CTMar), para nos femininos o triunfo sorrir a Cristina Fernandes (CTMar).