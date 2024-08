Albuquerque reserva declarações para Centro de Proteção Civil

Miguel Albuquerque chegou ao Pico do Arieiro onde os jornalistas esperavam declarações do governante sobre os incêndios que decorrem há uma semana, mas o chefe do governo reservou essas informações para dentro de uma hora no Centro de Proteção Civil da Madeira.

Acompanhado pelo secretário regional da Saúde e Proteção Civil ainda de secretária regional da Agricultura, Ambiente e Pescas, ainda houve insistência junto do governante numa tentativa de confirmar se os dois aviões Canadair que chegam de Espanha no dia amanhã foi um pedido expresso do seu governo, mas Miguel Albuquerque pediu tempo para validar essa informação, veiculada em primeira pelo DIÁRIO.

Entretanto, o presidente da Proteção Civil chegou ao local e pediu para falar em privado com o governante e com o próprio secretário da tutela. Foram pouco mais de 5 minutos de conversa.