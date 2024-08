Presidente palestiniano pede a Guterres que visite Gaza

O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, pediu formalmente numa carta dirigida ao secretário-geral da ONU que visite Gaza, confirmou hoje o porta-voz de António Guterres.

"Recebemos a carta", afirmou Stéphane Dujarric, na conferência de imprensa diária, sem antecipar qual será a resposta do antigo primeiro-ministro português.

"Discutiremos os detalhes com quem nos enviou a carta", disse o porta-voz de Guterres, sem adiantar mais nada sobre o assunto.

O embaixador palestiniano na ONU, Riyad Mansour, deu a entender na quinta-feira perante o Conselho de Segurança que uma eventual visita do secretário-geral da ONU seria feita juntamente com Abbas e com o presidente do Conselho de Segurança, órgão que em agosto é liderado pela Serra Leoa.

O próprio porta-voz de Guterres não afastou na quinta-feira a sua visita a Gaza, recordando que o secretário-geral das Nações Unidas já esteve noutros territórios em guerra, como Ucrânia, no ano passado.

A concretizar-se, a visita de António Guterres a Gaza adensará as relações tensas entre o secretário-geral da ONU e o Governo de Israel, que o acusa de parcialidade pró-palestiniana e considera que todas as agências das Nações Unidas têm o mesmo preconceito anti-israelita.

Israel e o Hamas estão em guerra desde o ataque sem precedentes de 07 de outubro de 2023 do movimento islamita palestiniano contra solo israelita, após o qual Israel respondeu com uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, enclave palestiniano, que já provocou mais de 40 mil mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região do Médio Oriente.