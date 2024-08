Guterres pede "combate urgente" contra violência religiosa em todo o mundo

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lembrou na quarta-feira as pessoas e comunidades de todo o mundo que "enfrentam violência com base na religião ou nas crenças", defendendo um "combate a este flagelo com urgência".

"Devemos combater este flagelo com urgência, trabalhar em conjunto para conter a onda de ódio e promover a tolerância e o respeito", frisou o diplomata português, numa mensagem na rede social X por ocasião do Dia Internacional de Comemoração das Vítimas de Atos de Violência Baseada na Religião ou Crença, que se celebra hoje.

Guterres apelou ainda à criação de "um mundo onde todos possam viver livres do medo, do estigma e da perseguição".

Também o alto representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, prestou na quarta-feira homenagem "às pessoas afetadas pela discriminação, intolerância, perseguição, ódio, desumanização ou violência" por questões religiosas ou de crenças.

Borrell lembrou que "o extremismo, o autoritarismo, o terrorismo e o ódio motivado por conflitos ainda não foram erradicados" e sublinhou que demasiadas pessoas no mundo, especialmente as que pertencem a minorias religiosas, enfrentam ataques nas suas comunidades e veem os seus direitos humanos violados devido à sua fé.

"Acreditamos firmemente e apoiamos o princípio segundo o qual todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, consciência, religião ou crença e de manifestar ou mudar a sua religião ou crença, sem risco de discriminação, perseguição ou violência", destacou o chefe da diplomacia da UE.

A UE condena a criminalização da apostasia e o abuso das leis sobre a blasfémia quando estas "violam o direito à liberdade de religião ou crença", vincou.

Para Bruxelas, estas leis são um "perigoso catalisador do ódio religioso" e do "incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência".

Borrell destacou ainda que todos os estados têm a obrigação de garantir a proteção dos direitos humanos e de exercer a "devida diligência" para prevenir, investigar e punir atos de violência contra pessoas por motivos de religião ou crença.