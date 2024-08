Prisão preventiva para sapador florestal suspeito de fogo em Tondela

O sapador florestal de 30 anos que foi detido por ser suspeito da autoria de crime de incêndio florestal em Barreiro de Besteiros, em Tondela, ficou em prisão preventiva, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"O suspeito foi ouvido no Tribunal de Viseu e teve como medida de coação a prisão preventiva", indicou à agência Lusa uma fonte da PJ, referindo-se a um homem de 30 anos, sapador florestal, detido na quinta-feira por presumível autoria de um crime de incêndio florestal.

Segundo um comunicado da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, o incêndio ocorreu na quarta-feira, em Barreiro de Besteiros, concelho de Tondela, distrito de Viseu, e, deste, disse fonte da PJ à agência Lusa, "foi possível fazer prova, mas há suspeita de outros" incêndios na região.

"Sobre o detido, com antecedentes criminais por este tipo de crime, recaem ainda fortes suspeitas de poder ser o autor de mais cinco incêndios ocorridos no presente mês, próximo deste local".

A mesma fonte da PJ disse à agência Lusa que, "em 2016, na altura trabalhador num talho, foi condenado a três anos de pena suspensa pelo mesmo crime, o de incêndio florestal".

"Atualmente, trabalha para uma empresa privada como sapador florestal, mas só de limpeza de floresta e mato", contou a mesma fonte.

Segundo referiu a Diretoria do Centro, "o suspeito, presumivelmente com uso de chama direta, ateou o incêndio na floresta, em zona com vasta mancha florestal, povoada com mato e pinheiro-bravo".

A zona em causa era "confinante com a zona urbana, colocando em perigo a integridade física e a vida de pessoas, de habitações e da mancha florestal com centenas de hectares".

Segundo a PJ, "o incêndio acabou por não assumir proporções mais gravosas devido à rápida e eficaz intervenção dos populares e bombeiros".

A detenção contou com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural do Centro da GNR de Santa Comba Dão e da GNR de Campo de Besteiros, concelho de Tondela.