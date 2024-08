“Estamos preparados para contrariar o Sporting”

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, está confiante para o jogo de amanhã, 18h00, com o Sporting, encontro relativo à segunda jornada da I Liga que vai ter lugar no Estádio da Madeira.

“O trabalho nestas semanas que antecedem os jogos com os grandes é exactamente igual em relação a outro jogo. O Sporting está forte, mas estamos preparados para contrariá-los. Sabemos aquilo que o Sporting pode trazer ao jogo, mas temos também as nossas armas. Tenho a certeza absoluta que para o treinador do Sporting, Rúben Amorim, não foi um jogo fácil de preparar pois somos uma equipa muito camaleónica. A motivação dos jogadores está no limite tendo em conta que todos gostam de jogar estes jogos. A nível motivacional vamos estar ao nosso melhor nível. Queremos jogar à Nacional e isso contempla ter a bola, termos as ‘despesas’ do jogo, sabendo que em determinados momentos isso não será possível”, refere o responsável técnico da equipa alvinegra que na primeira jornada empatou com o AVS.