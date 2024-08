Populares alertam para focos de incêndio no 'coração' da Laurissilva

Alguns moradores em São Vicente mostram-se preocupados com a existência de focos de incêndios no 'coração' da floresta Laurissilva e temem que estes possam tomar maiores proporções.

Uma foto enviada ao DIÁRIO dá conta de um foco de incêndio que estará já a lavrar há mais de dois dias, sem que se vejam meios no local para o apagar.

A Protecção Civil não dá indicação de incêndios nesta zona, uma vez que o balanço do meio-dia dava conta apenas de incêndios activos na Lombada da Ponta do Sol e na Cordilheira Central do Pico Ruivo.

Já Miguel Albuquerque garantiu, esta manhã, que o que está a ser consumido pelas chamas é maioritariamente mato e plantas infestantes.