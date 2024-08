“Queremos liderar um Funchal melhor do que o recebemos em 2021”, assegurou o deputado municipal Marco Pereira, que rebatia assim as críticas deixadas pela oposição durante a sessão solene do dia da cidade”.

Sobre a gestão das empresas municipais o autarca da coligação ‘Funchal Sempre À Frente’ disse ainda “não compactuar” com a postura do anterior executivo.