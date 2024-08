Foi mais “uma noite de inferno a combater lume de todos os lados”. Manuel Salustino, presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, diz que não tem memória de um incêndio como este, que “não deixa nada para trás”.

“Nunca vi um incêndio como este no Curral das Freiras”, admitiu, referindo que esta noite as chamas consumiram palheiros, regadios e terrenos agrícolas e voltaram a ameaçar duas casas na zona do Pico Furão.

Além disso, o incêndio obrigou à evacuação de uma pessoa idosa por precaução.

Manuel Salustino elogiou o trabalho dos bombeiros e admite que o número de bombeiros e viaturas que têm acudido o Curral tem deixado a população mais descansada.

Neste momento há uma frente activa na zona do Pico Cidrão, no Curral das Freiras.