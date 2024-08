Funchal abre nova Galeria de Arte ‘IMPULSO’ na Zona Velha

O Largo do Corpo Santo, na Zona Velha do Funchal, tem um novo espaço destinado à criação e exposição de obras por artistas entre os 18 e os 35 anos. A Galeria 'IMPULSO' foi inaugurada, hoje, dia 19 de Agosto, pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal e visa incentivar "a inovação e a participação activa no panorama cultural regional".

Na ocasião, Bruno Pereira destacou que esta galeria vem colmatar uma “lacuna” que existia na cidade, nomeadamente "a necessidade de criar um espaço expositivo e de trabalho criativo aberto aos jovens", no fundo um espaço que serve de “incubadora” para apoio a projectos artísticos numa fase inicial.

O espaço contará com três exposições anuais. Cada artista terá um mês de residência artística, com a exposição resultante aberta ao público por três meses. No final de cada temporada artística, a galeria publicará um catálogo que documentará as suas atividades, incluindo sinopses dos artistas, imagens dos eventos e textos de figuras culturais de relevo.

O artista Tomás Basílio é o primeiro a apresentar a exposição 'LUSCO-FUSCO' na Galeria 'IMPULSO', tendo estado em residência artística durante um mês. O seu trabalho reflecte sobre a dualidade entre o sono e a vigília, criando uma experiência sensorial que explora a interseção entre o real e o irreal, utilizando vídeo e instalação.

De salientar ainda que anualmente é convidado um jovem curador para programar o 'IMPULSO', definindo um tema orientador.

Para a temporada 2024/2025, a curadora escolhida foi Paola Gomes, que explora a temática da dualidade e da dicotomia como elementos fundamentais para a transformação pessoal e colectiva.

O projecto 'IMPULSO' foi lançado, em 2023, pela Câmara Municipal do Funchal, com o objectivo de apoiar jovens artistas locais a desenvolverem projectos profissionais em nome próprio com o apoio individual de 5 mil euros.

Em Julho de 2023, foram apoiados cinco artistas nas áreas da dança, teatro, artes visuais e músicas: Marco Olival, Sara Cíntia, Teresa Freire e Filipe Fernandes. Este ano, na segunda edição, foram apoiadas seis artistas incluindo uma nova área, o cinema.