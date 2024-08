Continuação de tempo quente e vento levam a pedido de ajuda

Um incêndio desafiante iniciado depois das 9h30 de dia 14 de Agosto na Serra de Água, foi como o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, classificou o que se tem passado desde quarta-feira. E para piorar as previsões apontam para a continuação de tempo quente, seco e muito vento. Por isso, o pedido de apoio à República foi feito esta tarde após um primeiro momento em que se pensou que poderia não ser preciso.

Perante as críticas públicas à decisão de não ser chamado apoio do Estado no combate aos incêndios, Pedro Ramos garantiu em conferência de imprensa esta tarde/noite no Serviço Regional de Protecção Civil que tem estado sempre em contacto com o secretário de Estado com a tutela.

Além dos meios (80) que já estão a caminho, chegando pela meia-noite, o governante diz que está em equação a mobilização de meios dos Açores, entre 15 a 20 bombeiros.

Da parte da Madeira, são 108 homens e mulheres no terreno dos 750 bombeiros da Região, sem esquecer 15 polícias florestais, 4 operacionais da GNR e 11 agentes da PSP e respectivas viaturas.

Neste momento estão frentes activas na Encumeada (Serra de Água), no Curral das Freiras e no Jardim da Serra.