PSD vai pagar promessas no regresso à Assembleia. Na retoma dos trabalhos parlamentares, de hoje a um mês, a bancada ‘laranja’ terá de negociar dossiers sensíveis como a baixa de impostos, os inquéritos ou o ferry.Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 6 e 7.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Fogo alastra e já é o maior do ano. “É o incêndio com maior área ardida em 2024”, reconhece o comandante Operacional Regional, Marco Lobato. PJ investiga origem das chamas que varriam vale da Serra de Água em duas frentes e chegaram a ameaçar casas no Espigão. * Dezenas de voos afectados pelo vento forte

Reabertura sem sinal à vista. Ligação mais directa ao Paul da Serra, via Encumeada, está encerrada há sete meses e aguarda por vistoria geotécnica. * Há duas águas balneares de má qualidade.

Fique também a saber que Devoção mantém chama acesa. Comerciantes agradados com negócio no arraial do Monte. “Foi das noites mais fortes e já estou aqui há 19 anos”, assume Márcio Fernandes. Bispo pediu protecção e ajuda aos que combatem o incêndio na Serra de Água.

E, por fim, Madeirense luta em África pelos direitos das mulheres.

