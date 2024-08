ADN alerta para aumento do número de trotinetes eléctricas a circular na Região

O ADN emitiu um comunicado onde se mostra preocupado com o aumento do número de trotinetes eléctricas a circular na Região, alertando para " situações de estacionamento abusivo e até comportamentos de perigo na circulação". João

Abreu afiança que tem existido o aumento do desrespeito pelas regras do código de estrada e uso de equipamentos de segurança e ou sinalização por parte dos utilizadores das mesmas.

" O ADN lembra que já não bastavam os condutores de motos das empresas de entregas como são o exemplo a Uber e Bolt por exemplo que andam na estrada como se não houvessem regras a cumprir ultrapassam pela direita, pela esquerda, circulam de forma contraditória a muitas regras de trânsito num avto semelhante ao vale tudo, obrigando os condutores a estarem em constante alerta", atira o partido.

O ADN constata numa análise nacional em e alusivamente ao ano de 2023, os acidentes com trotinetes e bicicletas aumentaram 38,2% em relação a 2019 muitas vezes por condução menos adequada por parte dos usufrutuários das trotinetes, vão na estrada a meio da faixa de rodagem muitas vezes na brincadeira com auriculares “a disfrutar de um bom som” o que faz com que a condução dos mesmos seja negligente, têm que ser lembrados que a utilização de telemóvel é proibida, e os auscultadores também estão interditos. João Abreu

O partido alerta para a necessidade de sinalização destes equipamentos e para o uso de capacete, bem como a utilização de luzes e coletes reflectores durante a noite, a fim de evitar acidentes.

" O ADN recomenda que os usufrutuários destes veículos têm e devem entender que existem direitos e deveres, pois isso é fundamental para circular de modo adequado, sem prejudicar o tráfego e sem se expor a riscos desnecessários", termina.