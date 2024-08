RIR junta-se aos pedidos para legislação "criteriosa e rigorosa" a material pirotécnico

O Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) também veio manifestar a sua "preocupação" com o incêndio que lavra nas serras dos concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos.

Diz a força política que, sabendo que a causa do incêndio se deveu à largada de material pirotécnico e sabendo as autoridades regionais que o mesmo faz parte das nossas tradições festivas, o RIR defende que já deveriam há muito ter criado uma "legislação criteriosa e rigorosa" para o lançamento desses materiais em época de Verão.

"Atendendo a factores de risco como o calor, a seca e o vento, todos sabemos que estamos mais do que nunca sujeitos a este tipo de incidentes que não só podem colocar vidas humanas e edifícios em perigo, como também destroem o nosso património natural", sublinha, acrescentando que "com a evolução tecnológica, será possível encontrar soluções para substituir estes mesmos materiais pirotécnicos, sem colocar nada nem ninguém em risco".

O Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira com o seu POCIR, apresenta um conjunto de orientações e recomendações a adoptar no combate aos incêndios, onde consta “não lançar foguetes”, no entanto avisos, orientações e recomendações são infelizmente ignorados por muitos populares. Logo, torna-se urgente legislar o lançamento de materiais pirotécnicos, incluindo coimas altíssimas para quem infringir a mesma. RIR

O partido deixa, igualmente, um agradecimento "especial" a todos os profissionais que se encontram no terreno, quer via terrestre, quer via aérea, que com a sua "dedicação, coragem e profissionalismo tentam a todo o custo minimizar os danos causados por estes incêndios".