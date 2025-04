O custo ambiental da IA

As últimas semanas têm sido férteis na criação de imagem com recurso à Inteligência Artificial (IA). Desde a transformação de fotografias em conteúdo com a estética do Studio Ghibli, à ‘starter pack trend’. Para desfrutar das mais-valias da IA convém perceber os custos associados à sua utilização, nomeadamente para o meio ambiente.

Sabia que a criação do GPT-3, um modelo de linguagem no qual o ChatGPT se baseia, consumiu directamente 700 mil litros de água potável para arrefecimento?

Em Julho do ano passado, as Nações Unidas partilharam a sua preocupação com o impacto “severo” que a IA e a mineração de criptomoedas têm no ambiente. Um estudo do Unctad – Escritório da ONU para o Comércio e Desenvolvimento revela consumo excessivo de energia e água potável de novas tecnologias digitais e acelerada extração de minerais.

O Relatório da Economia Digital 2024 alerta, ainda, para o facto de que estes impactos ambientais da mineração, da poluição e do descarte de resíduos digitais são sentidos desproporcionalmente em países em desenvolvimento.

O consumo global de energia relacionado à mineração de Bitcoin aumentou cerca de 34 vezes entre 2015 e 2023, atingindo 121 Terawatts. No caso da Microsoft, estima-se que a aprendizagem do GPT-3, um modelo de linguagem no qual o ChatGPT se baseia, consumiu directamente 700 mil litros de água potável para arrefecimento.

it's super fun seeing people love images in chatgpt.



but our GPUs are melting.



we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won't be long!



chatgpt free tier will get 3 generations per day soon. — Sam Altman (@sama) March 27, 2025

A 27 de Março, no pico da criação de imagens AI, o próprio CEO da OpenAI, Sam Altman, partilhou na sua conta do X alguma preocupação com a alta procura pela transformação de imagens, ironizando que as unidades de processamento gráfico da empresa estavam a "derreter"

O Unctad mostra-se preocupado com a possibilidade de se esgotarem matérias-primas finitas para tecnologias digitais, com o aumento do consumo de água e energia e a crescente questão dos resíduos relacionados à digitalização.

Os países em desenvolvimento são fundamentais na cadeia de fornecimento global de minerais e metais de transição. O continente africano detém reservas significativas, que incluem 55% do cobalto mundial, 47,65% do manganês, 21,6% do grafite natural, 5,9% do cobre, 5,6% do níquel e 1% do lítio. Segundo o Banco Mundial, a procura por recursos necessários para a digitalização, como grafite, lítio e cobalto, pode aumentar cinco vezes até 2050.

Também o Brasil possui grandes reservas de minerais de transição, incluindo 26% do grafite natural, 19% de elementos de terras raras, 14% do manganês, 12% do níquel e 9% da bauxita. O estudo destaca o impacto da mineração em ecossistemas naturais. Cerca de 11.670 km2 do desmatamento da floresta amazónica brasileira, observado entre 2005 e 2015, foi causado pela mineração. Um total de 9% da perda total de floresta durante esse período.

O estudo realizado pela ONU conclui, então, que embora a digitalização impulsione o crescimento económico global e ofereça oportunidades aos países em vias de desenvolvimento, são eles que suportam um “fardo desproporcional”.

A secretária-geral do Unctad, Rebeca Grynspan, sublinha a necessidade de uma abordagem equilibrada. O intuito será aproveitar o “poder da digitalização para promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável, mitigando ao mesmo tempo os seus impactos ambientais negativos”.

É, então, necessária uma transição para uma economia digital circular, caracterizada pelo “consumo e produção responsáveis, pela utilização de energias renováveis e pela gestão abrangente dos resíduos eletrónicos”, dando prioridade à reciclagem, reutilização e recuperação de materiais digitais. Grynspan acredita que o crescente impacto ambiental da economia digital “pode ser revertido”.