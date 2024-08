Compras online, os riscos e alertas, na imprensa desta quinta-feira

Bom dia. Estas são as principais notícias publicadas nos jornais diários e revistas semanais desta quinta-feira, 8 de Agosto de 2024.

Na revista Visão:

- "Cuidado com as compras!"

- "Memória - Os 50 anos do início do Gonçalvismo"

- "António Araújo: 'O 25 de Novembro não deve ser comemorado como um anti-25 de Abril'"

- "Grande Reportagem - Alentejo em mudança"

- "Se7e - As melhores receitas para o verão"

Na revista Sábado:

- "Como combinar alimentos para travar as doenças"

- "Férias de luxo - Quando ricos e famosos portugueses alugam as suas quintas e palacetes"

- "Finanças pessoais - Os erros dos ministros com o próprio dinheiro"

No Correio da Manhã:

- "Duas jovens vivem terror em barragem"

- "Ex-militar espanhol sequestra, tenta violar e matar amigas acampadas"

- "Vítimas feridas foram encontradas amarradas"

- "Infetados nos Jogos Olímpicos: Água do rio Sena deixa atletas portugueses doentes"

- "Crise na saúde: Marcelo visita hospital na companhia de Montenegro"

- "1 milhão por 'Russiagate': Câmara de Lisboa condenada"

- "Temperaturas altas: País em alerta com calor extremo"

- "Escolas: Professores aceleram corrida à reforma"

- "Renovação: Contrato milionário segura Di María no Benfica"

- "Sporting: Mais-valias separam Ioannidis do leão"

- "Ataque da claque: Super dragões dominam segurança na assembleia"

- "Pinto da Costa luta contra cancro"

No Público:

- "CP surpreendida com anúncio do ministro para a alta velocidade"

- "Garcia Pereira: 'O Ministério Público foi-se tornando um Estado dentro do Estado'"

- "Saúde - Concorrência dos ginásios esgota sensores para diabéticos"

- "Lisboa - Tribunal autoriza linha vermelha do metro"

- "Trabalho - Emprego atinge novo máximo e desemprego recua para 6,1%"

- "Catalunha - Puigdemont quer chegar ao parlamento rodeado de apoiantes"

- "Investimento - Em 2023, a fatia orçamental do Governo para a ciência recuou a valores de 2014"

- "Iniciativa Liberal - Tiago Mayan diz que a IL está 'absolutamente impreparada' para as autárquicas"

No Jornal de Notícias:

- "Condutores fogem do mercado dos elétricos usados"

- "Linha Rosa com túneis prontos até janeiro"

- "Portugal tem cinco meses para alargar wi-fi nas escolas"

- "Europa - Braga e Guimarães enfrentam muro suíço"

- "F. C. Porto - Fernando Madureira em risco de ser expulso de sócio"

- "Russiagate - Câmara de Lisboa condenada a pagar multa de um milhão de euros"

- "Discriminação - PSP desafiada a pôr fim a ações extremistas"

- "Saúde - Plano urgente só tem uma medida concluída"

- "Reino Unido - Portuguesa relata tensão crescente após tumultos"

- "Protestos - Viticultores em pé de guerra no Douro"

- "Isabela Valadeiro - Lua de mel nas maravilhas do México"

No Diário de Notícias:

- "Quase meio milhar de professores reformam-se em setembro e podem deixar milhares de alunos sem aulas"

- "Tim Walz - Como o vice de Kamala Harris olha para o mundo"

- "Dor Shapira, embaixador de Israel em Portugal: 'Esta é uma guerra de um país democrático contra uma organização terrorista'"

- "Questionário de Proust do ChatGPT - Paulo Gomes, bartender e cofundador do Red Frog: 'Se pudesse falar com um animal perguntaria aos Coalas se são mesmo felizes a não fazer nada'"

- "Miguel Coelho, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior: 'Se Pedro Nuno Santos se candidatar em Lisboa vence as eleições'"

- "Economia - Milagre do emprego está a chegar ao fim e já atinge turismo, indústria e construção"

- "Energia - Os carros elétricos poupam o ambiente. Mas será que valem a pena?"

- "Paris2024 - Pichardo na final do triplo com um salto e Pimenta e Portela nas meias de canoagem"

- "Dyson Ontrac - Um som de qualidade superior numa enorme variedade de cores"

No Negócios:

- "Governo vai aumentar verba para janelas e painéis solares"

- "Alojamento local está em queda"

- "Cortes maiores nos juros põem ações da banca sob pressão"

- "Queixas sobre aeroporto de Lisboa disparam 400% no final de 2023"

- "Nowo pagou 100 milhões à Media Capital por fim das negociações"

- "Trabalho - Restauração e hotelaria com a maior descida no emprego"

- "Os mais poderosos de 2024 - #32 Quadro da Altice há mais de 10 anos, Ana Figueiredo saiu com poder redobrado da Operação Picoas, que abalou o grupo em 2023. #31 Carlos Tavares é o gestor luso mais reconhecido no plano internacional e lidera as críticas da indústria automóvel a Bruxelas"

No O Jornal Económico:

- "Lisboa vai ter quatro 'hubs' tecnológicos até ao fim do ano"

- "Analistas afastam recessão como cenário mais forte"

- "'Sucesso da lei da Inteligência Artificial? Aplicar o RGPD já foi um inferno...' - Stéphane Duguin, ex-diretor da Europol para os Assuntos Digitais"

- "Topo de Agenda: custos das casas novas e contas da Siemens e Petrobras"

- "Quebra do negócio da Nowo rende 10 milhões de euros à Media Capital"

- "Emprego no segundo trimestre em máximos históricos"

No O Jogo:

- "Villas-Boas implacável com Macaco"

- "Direção do FC Porto pediu instauração de processos disciplinares a associados acusados pelo MP"

- "Pena de expulsão é desfecho bastante provável"

- "Para além de Fernando Madureira, outros oito sócios são alvo do procedimento"

- "Supertaça é o décimo título do currículo do lateral: ninguém no plantel tem tantos - João Mário no trono de Pepe"

- "Mais sete reforços na equipa feminina"

- "Benfica. Tengstedt muito perto do Verona"

- "Agente discute Neres com o Nápoles"

- "Sporting. Alvo dos leões para o ataque será utilizado hoje em jogo europeu - 'Pana' dá novo nó em Ioannidis"

- "Braga-Servette. Daniel Sousa encara com ambição segunda etapa da Liga Europa - 'Obrigados a ganhar'"

- "Saída de André Horta para o Olympiacos abortada"

- "Zurique-V. Guimarães. Rui Borges avisa reforço para as diferenças entre a I e a II Liga - Gustavo Silva oficializado"

- "Jogos Olímpicos. Fernando Pimenta nas 'semis' de K1 1000 - Pichardo voa para a final"

No Record:

- "O Plano Félix"

- "Record revela tática do Benfica pelo avançado"

- "Águias esperam que outras opções caiam para avançar"

- "Empréstimo com opção de compra é a aposta"

- "Nápoles na frente: SAD quer faturar 30 MEuro por Neres"

- "Genk trava El Ouahdi"

- "Patrícia Sampaio visitou redação: Record de ouro para a nossa campeã"

- "Judoca trouxe o bronze de Paris"

- "Paris'2024: Pichardo e Pimenta cumprem"

- "Sporting: Arranque anima Amorim - Pote entra com tudo"

- "Golos na pré-época e na Supertaça mostram forma"

- "Rúben volta aos estágios"

- "Quaresma, Debast e Inácio prováveis contra Rio Ave"

- "Operação Pretoriano: Macaco pode ser expluso de sócio"

- "Dia de Minho na Europa"

E no A Bola:

- "Otamendi recordista de minutos"

- "Argentino é o papa-léguas do futebol europeu"

- "Ninguém, nos principais campeonatos, jogou tanto no último ano como o defesa do Benfica"

- "Arranca nova temporada quase sem férias e com cansaço acumulado"

- "David Neres diz sim ao Nápoles"

- "Tengstedt a um passo do Verona"

- "Sporting: Confiança em Kovacevic"

- "Ruben Amorim e Vital falaram com o guarda-redes"

- "Trabalho psicológico para que Supertaça não influencie estreia na Liga, amanhã, com o Rio Ave"

- "Dionande candidata-se a lugar de Debast"

- "UEFA: Minhotos em busca de lugar ao sol"

- "FC Porto: Pepê é aposta para a esquerda"

- "Provável saída de Galeno será colmatada dentro de casa"

- "Implicados na 'Operação Pretoriano' podem ser expulsos de sócios"

- "Jogos Olímpicos: Pimenta e Pichardo avançam com autoridade"