Eleições na Venezuela ainda fazem correr tinta na imprensa nacional

"É ingénuo pensar que Maduro entregaria tranquilamente as eleições". Eis um dos destaques do Jornal Económico na primeira página, tendo por base a opinião de Ana Cristina Monteiro, presidente da Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira.

Confira esta e outras capas da imprensa nacional:

O Jornal Económico:

- "Sell-off nas bolsas aumenta chances de mais descidas dos juros"

- "EDP escolhe Évora para projeto europeu de energia fotovoltaica"

- "Elon Musk diz-se enganado pelo CEO da Open AI e instaura ação no tribunal"

- "'Entrada em Portugal é muito suportada pelos centros comerciais'. Paulo Neto Leite, Master franchiser Aqui a tua Remodelação"

- "Topo da Agenda: Importações na Indústria e contas da Bayer e da Uber"

- "'É ingénuo pensar Maduro entregaria tranquilamente as eleições'. Ana Cristina Monteiro, presidente da Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira"

- "Trump alerta para ataque iminente do Irão contra Israel"

Correio da Manhã:

- "Piropo na noite acaba em tragédia"

- "Jogador de futsal morre em Albufeira"

- "Francisco Peseiro, 19 anos, morto após agressão a soco e embate violento com a cabeça no chão"

- "Hospital nega assistência a grávida a sangrar"

- "Monte da Caparica: Baleado à porta de café por vingança"

- "Obras no Porto: Metro corta trânsito até 2025"

- "Médio Oriente: Israel em alerta máximo para ataque do Irão"

- "Regresso: Renato Sanches deixa águia a sonhar"

- "João Neves não esconde emoção no adeus ao clube da Luz"

- "'Nunca forcei a saída do Benfica'"

- "Sporting: Sombra de Gyokeres dificulta Ioannidis"

- "'Juve' e Roma interessados: Dragão espera leilão por Galeno em Itália"

Público:

- "Apenas 850 senhorios pediram compensação por limites às rendas antigas"

- "Urgências fechadas. Em dois meses, SNS transferiu 42 grávidas para maternidades privadas"

- "Mercados. Susto nas bolsas: terão os bancos centrais ido longe demais?"

- "Venezuela. González pede a militares que se coloquem ao lado do povo"

- "Relatório anual. MP critica tribunais administrativos 'catatónicos'"

- "Paris 2024. Duplantis voou para um recorde de 6,25 metros no salto à vara"

- "Diário de Um Cientista. Gatos há muitos, mas este corre o risco de extinção em Portugal"

- "Arte antiga. Numa pintura com quase 500 anos, o céu não é uma recompensa, é um problema"

Jornal de Notícias:

- "Empresas pagam propinas a alunos para terem mão de obra especializada"

- "Salvamentos no Gerês alarmam autoridades"

- "Albufeira. Jovem de 19 anos à beira da morte por defender duas amigas"

- "Hospitais. Grávida com feto no saco ficou à porta nas Caldas da Rainha"

- "Gaia. Lojistas, peões e até ciclistas contra nova ciclovia"

- "Inglaterra. Governo cria exército permanente para travar violência"

- "Entrevista. 'Foi sem dúvida a maior vitória da minha carreira'. Artem Nych, vencedor da 85.ª Volta a Portugal"

- "João Neves no PSG. 'Eu e Rui Costa chorámos um bocado'"

- "F.C. Porto. Dragões seguram mais uma pérola da formação"

- "Verão. Rita Pereira desfruta da segunda gravidez em terras algarvias"

Diário de Notícias:

- "Carlos Moedas. 'As pessoas não têm esquadras e também não veem a polícia na rua em Lisboa'"

- "Portugal vai pagar 42 cêntimos por litro para retirar vinho a mais do mercado"

- "Futebol. João Neves no PSG é a 3.ª maior transferência do mercado e a 6.ª da história do Benfica"

- "Laranjeiras. Imigrantes dormem na rua à espera de atendimento na Loja do Cidadão"

- "Saúde. Mortalidade por calor excessivo preocupa Ordem dos Médicos"

- "SNS. AD rebate críticas do PS na Saúde e atira culpas para antiga gestão"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Mauro Xavier, sócio, comentador e cronista benfiquista. 'Trocava de vida por um dia com Cosme Damião, no dia da fundação do Benfica'"

- "Venezuela. UE aumenta pressão sobre Maduro, mas ainda não há atas eleitorais"

- "Paris2024. Triatlo consegue um 'maravilhoso' 5.º lugar e o sexto diploma para Portugal"

Jornal i:

- "idosos. O mundo é deles"

- "PRR. Comissão Europeia efetua desembolso dos 714 milhões"

Negócios:

- "Empresas preparam-se para voltar a aumentar os preços"

- "Em pânico, mercados querem ajuda de emergência da Fed"

- "Sonae quer alargar negócio da cosmética além-Ibéria"

- "Casas são mais caras em Lisboa e Porto do que em Madrid"

- "Número de reformas na Função Pública sobe até junho"

- "Os mais poderosos 2024 - #36 António Portela lidera a Bial, uma farmacêutica portuguesa que continua a apostar na inovação e enfrenta desafios no ano em que a empresa que lidera sopra 100 velas. #35 Luís Amaral subiu a pulso graças à sua visão e arrojo. A compra do Eurocash à Jerónimo Martins tornou-o dono da maior cadeia de distribuição na Polónia e tem hoje um pé nos media"

O Jogo:

- "FC Porto. Vasco sem medo. 'Pitbull', como lhe chamam no balneário, impressionou os adeptos na Supertaça com exibição plena de raça"

- "Benfica. 'Todos sabem o que posso acrescentar'. Renato Sanches oficializado na Luz, como O JOGO adiantara em maio/ João Neves anunciado no PSG com uma garantia: 'Nunca forcei a saída'"

- "Sporting. Desespero no ataque por outro Gyokeres"

- "Braga. Banza pode levar a recorde de vendas"

- "'Equipa deu-me uma força incrível'. Artem Nych, vencedor da Volta a Portugal trouxe o troféu e a 'amarela' à nossa redação"

- "Jogos Olímpicos. Triatlo garante três diplomas"

A Bola:

- "'Sempre pensei voltar um dia'. Renato Sanches oficializado no Benfica, por empréstimo do PSG"

- "João Neves recusa a ideia de ter forçado saída e lembra Rui Costa. 'Chorámos um bocado os dois'"

- "FC Porto. Dragões veem em Nehuén Pérez o novo líder da defesa"

- "Juventus vai falar com agente de Galeno"

- "Sporting. Franco Israel vai à luta pela titularidade com Kovacevic"

- "Jogos Olímpicos. Triatlo conquista 3.º diploma / Irina Rodrigues 9.ª no disco"

Record:

- "Coração a sangrar"

- "As confissões de João Neves na hora de assinar pelo PSG"

- "'Se quisesse mesmo ir embora, já tínhamos resolvido isto há muito'"

- "'Eu e o presidente chorámos um bocado os dois'"

- "'Vou ter saudades de festejar golos na Luz'"

- "Renato Sanches apresentado"

- "'Sempre pensei em voltar'"

- "'Toda a gente sabe que posso acrescentar'"

- "Otamendi já treinou no Seixal"

- "Paris'2024: 5.ºlugar para estafeta mista"

- "Mais um diploma no triatlo"

- "Loucura com Patrícia Sampaio em Tomar"

- "Pai da adepta do Sporting ferida na supertaça em exclusivo ao Record: 'A minha filha está traumatizada e nem quer ir ver mais jogos'"

- "A FPF, o Hugo Viana e o Nuno Santos estiveram em contacto. Só a CM de Aveiro não'"

- "Matheus Reis volta às opções"

- "Gaziantep e Maiorca atacam Chiquinho"

- "Leões atentos às movimentações - Jogador está em Lisboa"

- "FC Porto: Vasco Souza é o último gigante"

- "Médio de 21 anos encantou adeptos"

- "Exemplo do 'ouro da casa' anunciado por Vitor Bruno"

- "Renovou até 2027. Blindado por 50 MEuro"