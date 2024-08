Apreendidos três quadros atribuídos a Picasso e Benjamin Palencia

O Grupo de Património Histórico da Polícia Nacional da Generalitat Valenciana em colaboração com a Polícia Nacional de Albacete apreendeu três quadros atribuídos a Picasso e um quarto a Benjamin Palencia, que estavam a ser vendidos por 13.503.500 euros.

As investigações, que começaram no início deste ano, terminaram com a detenção de cinco pessoas como presumíveis autores de fraudes e crimes contra a propriedade intelectual.

Os detidos garantiram à polícia que as obras provinham de uma herança, informa a Generalitat.

No que se refere às obras atribuídas a Picasso, o Heritage Group confirmou, através da entidade Succesion Picasso (que representa todos os herdeiros do artista), que nenhum dos quadros é original.

Esta entidade explicou aos agentes que, em junho de 2016, os detidos já tinham feito um inquérito sobre a autenticidade de uma das obras.

No entanto, apesar de terem recebido um relatório em contrário, estavam a vendê-la por 10 milhões de euros.

Relativamente ao quadro de Benjamín Palencia, foi o sobrinho-neto do artista que confirmou que tanto a obra como a assinatura eram falsas, acrescentaram as fontes.