Aumentam chumbos no ensino básico

A Ribeira Brava foi o concelho com a maior taxa de retenção e desistência. Santana registou a menor taxa. Números do ano lectivo 2022/23 atingiram máximos dos últimos quatro. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 9 de Julho.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para "Orçamento para ‘agradar a gregos e a troianos’". Documento de 2,2 mil milhões de euros engloba medidas de diversos partidos, aumento do subsídio de insularidade e alarga baixa de impostos.

Saiba também que o movimento 'Autonomia24 antecipa debate para sexta'. Grupo de socialistas “surpreendido” com iniciativa de Cafôfo marcada para sábado.

Ainda na política, Duarte Gouveia revela, em entrevista ao DIÁRIO, que desiste da corrida à liderança da Iniciativa Liberal.

'Judiciária investiga morte no Funchal. Homem precipitou-se do apartamento onde residia', é a notícia que 'fecha' a capa nesta edição.

