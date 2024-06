Aumentam infecções por super bactérias

A saúde e a doença voltam a estar em destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO, pois aumentaram as infecções por super bactérias. Entre 1 de Janeiro e 14 de Junho últimos foram identificados, nos hospitais da Região, 71 doentes com microrganismos resistentes aos antibióticos mais eficazes. Uma situação que reflecte o problema sentido a nível mundial.

Entre os outros destaques temos o início do julgamento do homem que matou a companheira, na Meia Légua, na Ribeira Brava. “Nunca foi minha intenção disparar aquela arma”, referiu, ontem, em tribunal.

Tendo o jogo de logo à tarde no horizonte, saiba que Ronaldo defronta a Geórgia pela segunda vez. O jogo da Selecção Nacional é esta noite, às 20 horas, num estádio de boas memórias.

Nesta edição, saiba, também, que José Malhoa vai animar a Festa do Chão da Lagoa.

