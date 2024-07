Saiba o que diz a imprensa nacional

Público:

- "Portugueses com seguro de saúde atingem os 4 milhões no final do ano"

- "Eleições em França. Esquerda trava Marine Le Pen. Maioria absoluta é uma miragem"

- "Imigração. Vistos 'solidários' aguardam luz verde da AR"

- "Filipe Nyusi. Como deixar de ser Presidente sem perder o poder"

- "Alterações climáticas. Planeta bate recordes de temperatura há mais de um ano"

Correio da Manhã:

- "Escuta com Passos Coelho investigadas há 11 anos. Inquérito aberto em 2013 remonta a factos de 2012"

- "MP continua a analisar interceções telefónicas fortuitas entre o então primeiro-ministro e José Maria Ricciardi"

- "Frente de Esquerda trava extrema-direita. França derrota. Adia sonho de poder de Le Pen. Violência em Paris e Nantes"

- "Na Suíça. Salgado celebra 80 anos em segredo"

- "Hoje não perca calendário da Liga"

- "Sporting. Gyokeres com tratamento especial"

- "Benfica. Pressão de Braz por João Félix"

- "FC Porto. Trio brasileiro só no estágio austríaco"

- "Caldas da Rainha. Menor internado três anos por causar seis fogos"

- "Guadiana. Espanha quer dobro da água que o Algarve receberá"

Jornal de Notícias:

- "Exigências da banca deixam Interior sem multibancos"

- "Esquerda derrota Le Pen"

- "Cooperativas ganham força como resposta às carências na habitação e na cultura"

- "Pena suspensa para homem que sequestrou e agrediu uma advogada em Gaia"

- "Grande Porto. Passageiros sem acesso a horários de verão da Unir"

- "Liberais. Rui Rocha sente ter liderança legitimada"

- "Casa da Música. Concurso para diretor artístico gera preocupação"

- "F.C. Porto. David Carmo tem nova oportunidade na Invicta"

- "Sporting. Hjulmand, Gonçalo Inácio e Bragança são os capitães"

- "Sorteio. Visita portista a Alvalade no primeiro clássico da Liga"

- "'Macaco' assume em tribunal viver à custa dos Super Dragões"

Diário de Notícias:

- "As 100 marcas portuguesas mais valiosas valem 20,3 mil milhões de euros"

- "Eleições em França. Esquerda quer governar e extrema-direita denuncia 'aliança de desonra'"

- "Convenção. IL põe diferenças de parte, aprova novo programa e olha para o futuro"

- "Rui Vieira Nery escreve sobre Amália na América. Uma portugalidade universal"

- "Jean-David Zeitoun, médico. 'O nosso modo de vida está a matar-nos'"

- "John Ghazvinian, historiador. 'Os EUA tinham uma reputação muito positiva no Irão. Eram vistos como uma potência neutra em que se podia confiar'"

- "Arte. Sintra terá coleção de porcelana de brasileiro com mais de 2000 peças"

Negócios:

- "Desigualdade após idade da reforma é a mais alta da UE"

- "'Não é desejável' que os hotéis no Algarve subam mais os preços. André Gomes [presidente da Região de Turismo]"

- "Franceses da Inetum têm planos para contratar 400"

- "16 empresas cripto querem ter passaporte português"

- "Investidor privado. Saiba como poupar com a energia do sol"

- "Comércio. Sonae 'compra' sete lojas de concorrente da ZU"

O Jornal Económico:

- "Processo do Haitong contra o Novobanco vai ser julgado em tribunal arbitral de Paris"

- "Extrema 'insubmissa' travou a extrema-direita, mas terá de se entender com Macron"

- "'Decisão judicial obriga Estado a reintegrar professores na CGA', diz a líder sindical Júlia Azevedo"

- "Topo da Agenda: semana arranca com 'trading update' da Galp"

- "'Se tivermos sorte e juízo, o Brasil estará entre as nações líderes no mundo'. Gilmar Mendes, juiz do Supremo Tribunal do Brasil"

- "Associação dos centros comerciais diz que fecho aos domingos teria 'impacto drástico'"

- "Portuguesa Fair Journey Biologics, avaliada em mais de 920 milhões, foi vendida a fundo suíço"

O Jogo:

- "'Diogo e Chico? São ativos no clube'. Jorge Costa admite que não o pode garantir, mas o FC Porto espera manter os internacionais no plantel"

- "Caso Varela: Regulamentos da Croácia facilitam desvio"

- "Sorteio da Liga. Dragões em Alvalade à 4.ª jornada"

- "Sporting. Hjulmand promovido a capitão"

- "Benfica. Prestianni pretendido em Espanha"

- "Braga. 'É um íman na área'. Roberto Fernández descrito por Duda, que apostou nele no Málaga"

A Bola:

- "Benfica não pensa em Félix e Félix não pensa no Benfica"

- "Euro 2024. Em Berlim, todos os caminhos vão dar ao Estádio Olímpico"

- "Sporting. Hjulmand é o novo capitão e vai ser aumentado"

- "FC Porto. 'Não posso garantir que Diogo Costa e Francisco Conceição ficam'"

- "Liga. Primeiro clássico à quarta jornada e Benfica-Sporting na penúltima"

- "UEFA. Perceba como vão ser distribuídos os prémios da nova Liga dos Campeões"

Record:

- "Sporting. Capitão canhão. Hjulmand escolhido como líder com apenas um ano em Alvalade"

- "Sporting. Entrevista. João Couto deixa direção técnica da Academia: 'Esperamos ver Geovany Quenda em breve na alta-roda'"

- "Clássico na 4.ªa jornada. Consulte todos os jogos dos dois principais campeonatos"

- "Benfica. Félix com pressa para resolver futuro"

- "FC Porto. Jorge Costa agarra David Carmo"