Dia limpo a sul, nublado a norte e com vento forte na serra

A previsão meteorológica para este domingo, 23 de Junho de 2024, aponta para períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira.

Diz o IPMA que o vento soprará moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Haverá ainda uma pequena subida de temperatura.

No Funchal, para atestar esse bom tempo a sul, o céu deverá apresentar-se em geral pouco nublado e o vento fraco (inferior a 15 km/h).



No mar, a costa Norte contará com ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros e na costa Sul as ondas do quadrante sul terão 1 metro de altura.

A temperatura da água do mar rondará os 21 e 22º Celsius.