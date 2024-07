Selecção recebida por adeptos à chegada ao aeroporto de Münster

A seleção portuguesa de futebol, eliminada na sexta-feira do Euro2024, foi hoje recebida ao início da tarde por muitos adeptos à entrada do aeroporto de Munster, de onde seguirá para Lisboa.

Apesar da derrota diante da França (0-0 após prolongamento, 5-3 no desempate por grandes penalidades), foram muito os adeptos que fizeram questão de se despedir ainda na Alemanha dos jogadores portugueses.

Pepe, de 41 anos, que terminou o jogo de sexta-feira em lágrimas, foi um dos jogadores muito solicitados pelos adeptos, com o defesa a tirar fotografias e a dar autógrafos à saída de autocarro, bem como o guarda-redes Diogo Costa e o também central Rúben Dias.

"É muito bom o carinho dos portugueses", resumiu o defesa central, que terminou contrato com o FC Porto e cujo futuro é ainda uma incógnita.

Em resposta à jornalista da SIC, o defesa reconheceu como um "consolo" depois da eliminação o carinho recebido junto ao aeroporto alemão, onde também o selecionador Roberto Martínez distribuiu autógrafos.

O treinador espanhol também agradeceu o carinho recebido, referindo que foi "incrível" o apoio que tiveram.

"Foi um apoio fantástico e vamos continuar a lutar muito para dar muitas alegrias", disse o técnico, já em direção ao interior do aeroporto.

A seleção portuguesa terminou nos quartos de final o seu desempenho no Euro2024, competição em que venceu a sua fase de grupos, com vitórias diante da República Checa (2-1) e da Turquia (3-1) e derrota com a Geórgia (2-0).

Nos oitavos de final, Portugal venceu nas grandes penalidades (3-0) a Eslovénia, após um nulo, e nos quartos de final voltou a não ir além de um nulo, levando também o jogo para os penáltis, mas desta vez derrotado pela França por 5-3.