Linha SOS Ambiente da GNR registou perto de seis mil denúncias no 1.º semestre

A linha SOS Ambiente e Território, a única em Portugal especialmente dedicada para denúncias de caráter ambiental, recebeu mais de 150 mil denúncias desde a sua criação, em 2002, e perto de seis mil no primeiro semestre deste ano.

Em comunicado hoje divulgado, a GNR avançou que no primeiro semestre de 2024 a linha recebeu "20.846 contactos gerais e 5.863 denúncias diretamente relacionadas com problemas ambientais detetados pelos cidadãos", em especial nas áreas relacionadas com resíduos, poluição, floresta, animais de companhia e ordenamento do território.

Desde a sua criação em 2002, a linha SOS Ambiente e Território já recebeu mais de 150 mil denúncias, num total de mais de 500 mil contactos, que, para além de denúncias, englobam também a prestação de esclarecimentos, conselhos e informações de proteção ambiental aos cidadãos em Portugal.

A linha foi criada pelos ministérios do Ambiente e da Administração Interna, tendo inicialmente ficado repartida entre a GNR/Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA/GNR) e a Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAOT) e a GNR.

Em 2007, por intenção governamental, passou em permanência para a SEPNA/GNR enquanto policia ambiental nacional, mantendo o atendimento 24 horas por dia.

Todos os contactos podem ser realizados através do numero 808 200 520 ou através do sistema de denúncia SOS Ambiente On-line, disponibilizado no 'site' oficial da GNR.

Ao SEPNA cabe a responsabilidade nacional de assegurar o tratamento de todas as denúncias efetuadas no âmbito desta linha, bem como a prestação de esclarecimentos, conselhos e informações de proteção ambiental aos cidadãos em Portugal.

De acordo com a nota da GNR, a linha já "foi alvo de elogios por parte da União Europeia", que propôs a todos os Estados membros a implementação de linhas idênticas, "face ao bom funcionamento que a mesma tem registado, possibilitando a envolvência dos cidadãos na proteção ambiental".