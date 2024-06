'Vice' dos socialistas europeus diz que parlamentares reconhecem credibilidade de Costa

A vice-presidente dos Socialistas e Democratas (S&D) Ana Catarina Mendes disse hoje que a generalidade dos grupos políticos no Parlamento Europeu (PE) reconhece "a credibilidade" de António Costa e o trabalho que desenvolveu enquanto primeiro-ministro.

"O Parlamento Europeu não decide [sobre a presidência do Conselho Europeu], mas é para mim [um orgulho], como portuguesa, como socialista, como pessoa que trabalhou com António Costa ao longo de dez anos, ouvir aqui dos meus pares o reconhecimento de todas as famílias [políticas] pelo trabalho, a credibilidade de António Costa enquanto primeiro-ministro", disse a eurodeputada socialista, no PE, em Bruxelas.

Ana Catarina Mendes, que foi ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares no último executivo de António Costa (2022-2024), recordou "os primeiros momentos do Governo socialista em 2015", quando foi preciso "recuperar a credibilidade" de Portugal na União Europeia (UE).

A eurodeputada portuguesa, 'número três' na lista do PS às eleições europeias, foi hoje eleita vice-presidente do S&D, e classificou as funções que vai assumir dentro do grupo político como "um enorme desafio".

"Julgo que este mandato vai ser marcado por vários desafios, seja o da guerra e terminá-la, seja o alargamento, seja o desafio das migrações, mas também o de uma autonomia estratégia que é preciso encontrar para o projeto europeu", completou.