CDS adivinha “tranquilidade em termos Orçamentais”

“O CDS congratula-se com o momento presente em termos regionais, porque ele que adivinha uma certa tranquilidade em matéria orçamental”, declarou Ricardo Vieira à saída da reunião com Rogério Gouveia.

O dirigente do CDS perspectiva que “até ao fim do mês”, a Região já tenha Orçamento, o que a seu ver é “bastante positivo para a Economia e para as pessoas, para as famílias e para as empresas”.

Ricardo Vieira registou igualmente a “uma grande abertura por parte do Governo para ouvir [o CDS]”, pede embora o partido não tenha vindo ao palácio do Governo para já apresentar novos propostas para o Orçamento Regional.