PAN veio apresentar prioridades, decisão de voto “só após ver o documento”

O encontro com Rogério Gouveia é para o PAN é “uma continuidade do trabalho parado em Janeiro”.

Neste Orçamento, os ambientalistas voltam a apresentar propostas como a criação de um centro de juventude no Caniço ou o passe de saúde para os porto-santenses, o PAN quer ver agora concretizado um complemento regional para as vítimas de violência doméstica e apoios à igualdade de género.

A valorização dos bombeiros ou a monitorização do fluxo de turistas nas zonas de maior pressão (caso do Pico do Areeiro) foram outras das prioridades elencadas por Mónica Freitas.

Questionada pelos jornalistas à saída da audiência com Rogério Gouveia, a deputada única do PAN, escusa-se para já a revelar de o partido aprovará este Orçamento, como fez com o Programa de Governo. “Isto é uma primeira fase de negociação em que o PAN veio, num primeiro momento demostrar as suas prioridades (…) teremos, como é óbvio, de analisar o documento, ver no global o que é que lá está, se vai ao encontro das necessidades famílias”, afirmou a parlamentar.

“O sentido de voto é uma grande responsabilidade e só poderá ser tomado depois de ver o documento que é extensivo”, complementou.