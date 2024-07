A actual situação política na Madeira volta à capas dos jornais nacionais, nomeadamente ao Nascer do Sol, que nesta sexta-feira escreve que "Miguel Albuquerque garante maioria" e que o "PSD Madeira fecha acordo com Chega nas costas de Montenegro". Isto depois de ontem o programa do XV Governo Regional ter sido aprovado com 22 votos a favor, do PSD, CDS e PAN, 21 votos contra, do PS, JPP e da deputada do Ch Magna Costa e abstenções dos restantes deputados do CH e da IL.

Saiba que diz este e outros matutinos:

Nascer do Sol:

- "Marcelo apadrinha acordo entre Governo e polícias"

- "Miguel Poiares Maduro lidera corrida para comissário europeu"

- "Miguel Albuquerque garante maioria. PSD Madeira fecha acordo com Chega nas costas de Montenegro"

- "Encontro PPE. Moedas quer Lisboa 'Capital da Moderação'"

- "Salvador Reis, neto de embaixador que salvou centenas de judeus: 'Até hoje, o Governo não reconheceu o que o meu avô fez'"

- "Estatutos da IL. Mayan pressiona Rocha"

- "Praias de Portugal. O Sol de Verão começa hoje uma viagem pelas praias com história de Portugal"

- "Portugal Amanhã. Devia haver um reforço dos meios de segurança?"

- "Saúde. Ministra avalia todas as administrações de hospitais até ao final do ano"

- "Creches. Milhares de famílias à espera de respostas do Governo"

- "Manuel Cargaleiro (1927-2024). O mestre da cerâmica portuguesa"

Expresso:

- "Saúde ignorou apelos do INEM para resolver helicópteros"

- "A queda de França"

- "'Leiam os meus lábios: não vai haver eleições antecipadas'. Manuel Castro Almeida, ministro Adjunto e da Coesão"

- "EUA confiscam casa comprada por José Veiga na Trump Tower"

- "Jovem licenciado ganha mais que mulher doutorada"

- "Cristiano Ronaldo: o dia de glória chegou?"

- "Gastos em defesa são metade do reportado à NATO"

- "Portugal pode viver sem gás dentro de 15 a 20 anos"

- "DGS alerta para a covid-19"

- "Ex-bastonária [dos Enfermeiros Ana Rita Cavaco] condenada"

- "Explosão mata na Caparica"

- "Michelle [Obama] é a melhor"

Correio da Manhã:

- "Suspeitos faturam 7,1 milhões com Estado. Contratos de comunicação com autarquias e institutos públicos"

- "Operação da PJ visa negócios de ex-assessor de Sócrates e de amigo"

- "Buscas em empresas de Luís Bernardo e João Tocha"

- "Portugal-França. 'Acredita Portugal'"

- "Combatente português morre na guerra da Ucrânia"

- "Suplementos de polícias. Parlamento chumba proposta do Chega"

- "Naufrágio. Mãe de pescador desaparecido reza em momento de dor"

- "Amadora. Homem abatido a tiro à porta de churrasqueira"

- "Sporting. Arsenal persegue Gyokeres"

- "João Felix. Benfica admite pagar 30 milhões"

Público:

- "Pandemia fez aumentar taxas de abandono no ensino superior"

- "Reino Unido. Labour de Keir Starmer conquista vitória histórica"

- "Empresas. Governo propõe corte gradual de IRC até aos 15% em 2027"

- "Cinema. Nastassja Kinski, a rapariga no arame"

- "Coligações. PS contra grande frente de esquerda nas legislativas"

- "Luís Bernardo. Ex-assessor de Sócrates alvo de buscas por suspeita de corrupção"

- "Parlamento. Protesto de moedas de 1 cêntimo dos polícias foi travado"

Jornal de Notícias:

- "Ministério da Saúde deixa instituto da droga sem dinheiro"

- "Chega acusado de fomentar luta dos polícias"

- "Ex-assessor de Sócrates suspeito de prejudicar Estado em serviços de comunicação"

- "Almada. Explosão mata investigador em campus universitário"

- "Economia. Parlamento deve travar descida do IRC para 15%"

- "Reino Unido. Trabalhistas celebram vitória histórica"

- "Direito de resposta. Empresa de aparelhos auditivos esclarece"

- "Euro 2024. França coloca Martínez sob alta pressão"

- "Futebol. Kika deixa águias e voa por 500 mil até Barcelona"

Diário de Notícias:

- "'O plano do Governo para as migrações é feito com bom senso e uma base de trabalho positiva' [Ex-ministro socialista António Vitorino, que dirigiu a Organização Internacional de Migrações]"

- "PS alia-se a PSD e CDS e trava propostas do Chega. Polícias deixam a AR com a palavra que utilizaram à entrada: 'Vergonha'"

- "Reportagem com israelita libertado. 'O maior inimigo dos reféns é o Hamas, o segundo é o esquecimento'"

- "Jogos Olímpicos. Pela primeira vez Portugal tem mais atletas mulheres"

- "Eleições no Reino Unido. Projeções dão larga vitória ao Partido Trabalhista"

- "Demolições: 'Prefiro morrer numa barraca do que na rua'"

- "Martínez diz que Portugal é a seleção que arrisca mais... Golos 'é diferente'"

Negócios:

- "60 medidas. Conheça o pacote para a economia"

- "Rentabilidade do PSI dobra a média dos últimos 10 anos"

- "Exército lança jogo de guerra para testar tecnologia"

- "Automóvel. ACAP diz que taxar elétricos é um risco para o comércio"

- "Jogo. Casinos em baixa com Algarve, Estoril e Póvoa em maré de azar"

- "Instabilidade francesa 'pode ser problema' para Portugal"

O Jornal Económico:

- "Chineses do Haitong instauram processo milionário ao Novobanco"

- "Sauditas abandonam corrida à compra da MEO"

- "Plano para economia corta IRC, melhora IVA de caixa e reduz IRS para estrangeiros"

- "Paula Barriga, diretora-geral da Novo Nordisk Portugal: 'Os impostos altos têm travado mais investimento'"

- "Jornal Económico promove o primeiro Advisory Summit no dia 16 de julho"

- "Medway pede fim das distorções para trazer 'autopista' ferroviária até Portugal"

- "Jan Hatzius, economista-chefe da Goldman Sachs: 'Mantemos projeção de 2,25% como taxa terminal para zona euro'"

- "França: aumento da abstenção vai favorecer extrema-direita"

- "Grupo Adelaide admite novas aquisições em Portugal, diz CEO"

- "Bancos dão bónus aos clientes que contratem os 'seus' seguros"

O Jogo:

- "Portugal-França. Vamos a eles / Seleção nacional enfrenta a França em busca da sexta meia-final num Europeu"

- "Roberto Martínez: 'Temos de fazer um jogo muito completo'/ Bernardo Silva: 'As críticas são parte do negócio'/ Mbappé: 'Admiro a grandeza de Cristiano Ronaldo, é único'"

- "Onze inicial dos 'oitavos' deve manter-se"

- "FC Porto. David Carmo faz agitar o mercado"

- "Sporting. 'Parece-me um clube incrível'. Debast apresentado em Alvalade e fica com cláusula de 80 MEuro"

- "Benfica. Leilão por João Neves"

A Bola:

- "Portugal-França. A primeira final"

- "'Temos jogadores para fazer a diferença em todas as zonas do relvado'. Roberto Martínez"

- "Sporting. Zeno Debast oficialmente apresentado"

- "Benfica. Otamendi quer o ouro nos jogos"

- "FC Porto. Diogo Costa só sai pela cláusula"

Record:

- "Portugal-França. Rei há só um. Hoje é dia de Mbappé venerar Ronaldo"

- "Martínez: 'Precisamos de marcar mais golos'"

- "Sporting. Debast chega e apresenta-se: 'Estou esfomeado'"

- "Benfica. United dá 70 MEuro por Neves"

- "FC Porto. Marçano e Zaidu só em setembro"

- "Super Dragões em listas candidatas"