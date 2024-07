Élvio Sousa pergunta aos madeirenses se "seriam fiadores" de Albuquerque e Jaime Filipe Ramos

"Os madeirenses aceitavam ser fiadores de Jaime Filipe Ramos e Miguel Albuquerque", perguntou Élvio Sousa que acusa o presidente do Governo e o líder parlamentar do PSD de "mentirem" aos madeirenses e não cumprirem as promessas.

Incompatibilidades, limite de mandatos, entre outras "mordomias" continuam em vigor e o deputado do JPP aponta como exemplos das mentiras da maioria. Também lembrou as listas de espera da saúde.

Élvio Sousa aproveitou a primeira interpelação para abordar o "negócio ruinoso" do teleférico do Curral que, diz, está ligado directamente a Albuquerque. O JPP contesta o valor da concessão, muito abaixo do que deveria ser estabelecido.

"Este governo cheira a corrupção", acusa o deputado que pergunta quem estará Albuquerque a proteger.