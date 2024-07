Madeirense Martim Meneses com olhos postos na vitória em Asum Ring

O jovem piloto madeirense de 14 anos, Martin Meneses, representante da FPAK Júnior Team no FIA Karting Academy Trophy (FIA KAT) e também muito recentemente eleito pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para representar Portugal de 23 a 27 de Outubro nos FIA Motorsport Games, que se disputarão em Espanha, está desde hoje e até domingo, no Asum Ring, circuito sueco localizado na cidade de Kristianstad, onde se disputa a 3ª e última etapa desta competição.

Diz estar motivado para esta prova e que vai "encarar esta corrida como qualquer outra e sempre com os mesmos objectivos: a vitória"

"Estou ciente que é a última corrida do FIA Karting Academy Trophy, há muita coisa em jogo, mas ainda podemos ser campeões. Também tenho noção da dificuldade de conseguirmos esse objectivo, pois, devido a um orçamento curto, não nos foi possível virmos à Suécia nas últimas semanas, para poder treinar nesta pista, como certamente terão feito outros pilotos que vivem mais perto e ter uma boa preparação para a corrida. Por essa razão tornar-se um pouco mais difícil, mas estou confiante num bom resultado e de atingir os objetivos, pois vou dar o meu melhor, como sempre. Quero aproveitar para agradecer a FPAK por esta oportunidade, sem eles era impossível, à AKM e também aos meus patrocinadores, entidades e particulares que permitiram estar aqui presente." Martim Meneses

Amanhã o piloto tem a primeira sessão de treinos livres de 20 minutos, enquanto na sexta-feira mais três sessões de treinos livres, sendo a primeira das 8:00 às 8:35, a segunda é das 11:10 às 11:45 e a terceira das 12:45 às 13:20. Já a qualificação será das 14:50, às 15:25. Sábado, o Warm Up será entre as 8:00 e as 8:21, enquanto a primeira manga de qualificação será entre as 9:50 e as 10:25 e a segunda entre as 14:50 e as 15:25. Domingo inicia-se com o Warm Up entre as 8:30 e as 8:55, seguindo-se a última manga de qualificação entre as 10:05 e as 10:40. A final está marcada para as 13:30.

Poderá assistir em directo no sábado e no domingo, às prestações de Martim Meneses, nesta segunda ronda do Troféu Academia de Karting FIA 2024, na Eslováquia, pesquisando no Youtube e no Facebook por FIA Karting Championship.