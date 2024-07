ACIF propõe criação de APP para controlo de acessos e gestão de fluxos nos pontos turísticos

A Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) propõe a criação de uma aplicação móvel para o controlo de acessos e a gestão de fluxos dos pontos turísticos da Região.

Numa extensa nota emitida, a ACIF expõe os seus contributos para uma nova abordagem ao Turismo, de forma a atenuar as consequências do crescimento do turismo na Madeira.

Começando por salutar e reconhecer a capacidade de atracção do arquipélago madeirense no período pós-pandémico, a ACIF não deixa de apontar que o Destino "não estava efectivamente preparado para este aumento exponencial do número de turistas, revelando sinais de stress, principalmente nos locais de grande afluência".

Assim, a associação pede "medidas concretas que mitiguem os constrangimentos gerados pelo aumento do número de visitantes e se discipline o acesso e a conservação dos principais pontos de interesse turístico".

Segundo os representantes dos empresários, as medidas recentemente anunciadas da criação de um estacionamento na zona da Casa das Sorveiras, da ligação em transporte público colectivo entre o Funchal e o Pico do Areeiro e da adopção do shuttle entre o Poiso e o Pico do Areeiro a partir de 5 de Agosto, "são importantes e bem-intencionadas, no entanto, sem a devida restrição de acesso aos automóveis ligeiros, apenas contribuirão para o bloqueio do trânsito, visto que, embora com o controlo pontual da Polícia de Segurança Pública, permanecerá o estacionamento abusivo e irregular e a falta de parques para acomodar viaturas".

A ACIF defende, portanto, a criação de um sistema que "forneça informação aos turistas, empresas e residentes sobre horários de transportes públicos e eventuais shuttles de acesso, assim como a lista das Agências de Viagens e empresas de Animação Turística licenciadas que promovem passeios e atividades na natureza".

Nesta app deverá ser possível consultar a taxa de ocupação prevista dos principais percursos recomendados ao longo do dia, com reporte, em tempo real, do fluxo de pessoas que estão a essa mesma hora nos percursos mais visitados, devendo ainda, em casos de grande afluência, sugerir percursos ou pontos de interesse alternativos, contribuindo assim para a regulação e diminuição da pressão. De igual modo, implementando-se parques de estacionamento alocados aos principais percursos, poderá integrar-se informação sobre os horários, lotação, ocupação e valores praticados. ACIF

Confira a nota na íntegra: