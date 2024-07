Encerramento de trânsito no acesso ao Porto do Funchal

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas, informou esta tarde que, por motivo de realização de trabalhos de conservação de pavimentos, será necessário proceder ao encerramento do trânsito na ER 116, no troço que estabelece a ligação entre a Via Rápida (ER 115 – Estrada da Liberdade) e a Rotunda da Quinta Magnólia, nos seguintes períodos: das 20h00 do dia 24/07/2024 até às 7h00 do dia 01/08/2024.

Aquela entidade pede aos "senhores automobilistas a melhor compreensão pelos incómodos causados e a habitual colaboração no cumprimento da sinalização existente no local".