Ainda persistem falhas no abastecimento de água em Santa Luzia e Imaculado Coração de Maria

Após a intervenção na rede de águas, que afectou o abastecimento de água a consumidores das freguesias do Monte, Santa Luzia e Imaculado Coração de Maria, o Departamento Águas do Funchal repôs a normalidade ao início da manhã de terça-feira.

Diz a Câmara Municipal do Funchal, em comunicado, que "no entanto, por razões ainda não identificadas, persistem algumas situações de pressão insuficiente ou falha de abastecimento num número reduzido de arruamentos (sem abranger a sua totalidade), concentrados essencialmente nas freguesias do Imaculado Coração de Maria e Santa Luzia, nomeadamente na Rua Cidade Santos, Rua da Torrinha, Travessa João Carlos Gomes e Rua das Lajes".

A autarquia diz ter equipas no terreno a trabalhar para identificar a causa e resolver o problema "no mais curto espaço de tempo possível", não deixando, ainda assim, de lamentar a situação e agradecendo a compreensão dos munícipes afectados.