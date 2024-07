IFCN reforça dispositivo de vigilância nas serras

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) reforçou todo o seu dispositivo para vigilância às serras da Região numa altura em que, aliado às temperaturas elevadas, são muitos os madeirenses e turistas que por estes dias realizam convívios em zonas mais sensíveis.

Em nota enviada esta tarde à comunicação social, o presidente do IFCN, Manuel Filipe, fez saber que a vigilância é "permanente" e em toda a Região, estando empenhados vários recursos humanos afectos ao instituto e que também são agentes de protecção civil.

“Temos no terreno vários meios que vão assegurar uma maior vigilância às nossas serras com destaque para os elementos do Corpo de Polícia Florestal. Hoje visitamos uma torre de vigilância que é um meio privilegiado para a detenção de fogos”, disse o responsável adiantando que os meios adquiridos têm sido fundamentais para uma detecção mais rápida de um fogo.

Em vésperas de rali o IFCN recorda que é "proibido a realização de fogueiras e queimadas entre 1 de Abril e 31 de Outubro, altura em que vigora o POCIR - Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais".