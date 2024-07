A Semana Gastronómica de Machico, conhecida por seus grandes concertos, viu sua última edição marcada invadida por uma multidão impressionante, sobretudo no concerto do grupo dos irmãos Calema, logo na abertura do certame, de resto como evidenciado pela imagem aérea. A questão que surge é: terá sido a maior enchente do evento?

Em edições anteriores existiram grandes concertos com shows musicais igualmente memoráveis, como foram os registos dos espectáculos proporcionados por Daniela Mercury e Xutos e Pontapés, em 2006, ou de Martinho da Vila em 2009, entre outros do panorama artístico nacional e internacional, que também reuniram grandes públicos.

No entanto, a dificuldade em quantificar ou comparar precisamente o número de pessoas, nesses diferentes eventos, torna a definição da maior enchente um desafio extra.

Para memória colectiva, influenciada pela passagem do tempo, dizem os machiquenses fica a nota que nos últimos 10 anos a aposta nos artistas não foi tão forte, assim como este ano foi o de maior investimento de sempre 300 mil euros, portanto a ausência de registos de multimédia ou o tratamento que passou a ser dado à comunicação e imagem, pode subestimar a magnitude de eventos passados.

Além disso, as novas tecnologias, como a utilização dos drones, permite capturar imagens que suscitam a sensação de grande e amplitude e consequentemente ter uma percepção da multidão que poderá criar uma ilusão de maior grandiosidade quando comparado com outros cartazes.

É preciso considerar que a percepção da multidão pode ser influenciada por diversos factores, como a perspectiva da imagem ou dos efeitos de iluminação. Portanto, ao compararmos diferentes eventos, devemos ter em mente que as imagens podem não reflectir a realidade de forma completamente objectiva.

A imagem da última Semana Gastronómica de Machico nos apresenta um momento de grande entusiasmo e participação popular, no entanto a questão sobre a maior enchente da história do evento permanece aberta, e a aferição simplesmente por contagem de cabeças cria dúvidas entre os mais cépticos.

Recorrendo a espectáculos anteriores, alguns dos quais garantidos pelo Café Teatro verifica-se verdadeiras enchentes.

Ver Galeria

O que facto é que a organização estava preparada para uma grande moldura humana e como novidade, este ano, disponibilizou transportes gratuitos de diferentes pontos do concelho, coincidindo com a actuação dos artistas nacionais. Os autocarros saíram do Porto da Cruz, com passagem pela Ribeira de Machico, mas também do Caniçal. Houve, ainda, transporte gratuito nesses mesmos dias a partir do Parque Desportivo de Água de Pena.

"Nunca tinha visto nada assim"

“Nunca tinha visto nada assim”. A declaração foi do presidente da Câmara de Machico referindo-se à moldura humana no primeiro dia do evento, acreditando ter sido a maior enchente registada num espectáculo musical na Semana Gastronómica da localidade. O autarca socialista chegou a dizer não ter memória para recordar de um volume tão grande de pessoas concentradas entre o largo da praça, fórum e na alameda.