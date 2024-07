'Enchente' no Funchal antes dos discursos

Miguel Albuquerque já está há mais duas horas a percorrer as barracas das freguesias, na Herdade do Chão da Lagoa e entretanto o espaço onde decorre a festa do PSD-M vai enchendo.

Começou a ronda, pouco depois das 10h30, quando a moldura humana era menor do que em anos anteriores mas, agora, já se verificam enchentes, sobretudo nas freguesias do Funchal.

Na recta final do percurso, antes de fazer um intervalo antes dos discursos políticos, a comitiva de Albuquerque já passou pelo 'aperto' dos militantes que quetem selfies e abraços.

Hugo Soares, secretário-geral do PSD está com Albuquerque desde o início, mas ao longo do percurso foram surgindo dirigentes destacados do partido.

Em São Gonçalo juntou-se ao líder o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho ex-presidente daquela junta de freguesia.

Mais à frente, Miguel Albuquerque encontrou um membro do Governo da República. Cláudia Aguiar, secretária de Estado das Pescas não faltou à festa.

A maior ausência notada, até ao momento, é a de Manuel António Correia, adversário de Albuquerque nas eleições internas.

Também o ex-líder do PSD-M, Alberto João Jardim, não foi visto na Herdade do Chão da Lagoa. O ex-líder assumiu, recentemente, que não votou no PSD nas últimas eleições regionais.