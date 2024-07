Presidente da Calheta manifesta pesar por falecimento de emigrante em Joanesburgo

O presidente da Câmara Municipal da Calheta manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento, ontem, em Joanesburgo, na África do Sul.

Madeirense morto na África do Sul Um fim-de-semana que fica ensombrado com a notícia que mais um emigrante madeirense foi morto na África do Sul. Segundo informações recolhidas o assassinato aconteceu na noite de ontem, sábado, nos subúrbios da cidade de Joanesburgo, entre Corlette e Ontdekkers, num momento em que a vítima terá sido baleada à queima-roupa causando ferimentos graves que acabariam por ser fatais.

"O Executivo da Câmara Municipal da Calheta associa-se, nesta hora de dor, à família do emigrante, a quem endereçamos os mais respeitosos votos de pesar pela morte do seu querido familiar, bem como à Diáspora Madeirense, a quem endereçamos igualmente os mais sinceros pêsames".

"O senhor José Santana era um dos mais conhecidos empresários calhetenses. Natural do Jardim do Mar, deixou marca, com uma actividade empresarial muito intensa", reforça a nota de pesar dirigindo aos amigos, as mais sentidas condolências, finaliza.