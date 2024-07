A empresa Bordal está a assinalar o Dia Internacional do Bordado com uma homenagem à bordadeira Madeirense e ainda com diversas actividades gratuitas.

A Estátua Viva estará à entrada da loja, ao lado da bordadeira, até às 12h30. Pode ainda visitar o museu vivo, que está aberto ao público gratuitamente para visitas até às 19 horas.

Durante a tarde haverá ainda um workshop de bordado Madeira gratuito na fábrica.