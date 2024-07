Médio Danilovic perto de assinar por equipa da II Liga alemã

O médio defensivo Vladan Danilovic, como Rui Alves já tinha anunciado, não vai continuar a vestir a camisola do Nacional, emblema que representou nas últimas quatro temporadas, num total de 111 partidas oficiais e 12 golos marcados, seis dos quais na última campanha que culminou com a promoção dos alvinegros ao patamar mais alto do futebol português.

Ainda sem um desfecho oficial, o jornal alemão ‘Bild’, avança que após a rejeição do médio búlgaro Andrian Kraev, que assinou esta semana pelo primodivisionário Casa Pia, a atenção do emblema germânico FC Kaiserslautern está centrada em fechar com Danilovic, para disputar a II Liga alemã.

O K’Lautern, que terminou em 13.ª lugar do segundo escalão, foi finalista na Taça da Alemanha, tendo saído derrotado com um golo solitário de Granit Xhaka, frente ao primeiro campeão invicto da história da Bundesliga, Bayer Leverkusen.