Director de prova pede que se assista ao rali "perto da emoção, mas longe do perigo"

O director de prova do Rali Vinho da Madeira pede aos madeirenses que se assista à prova "perto da emoção, mas longe do perigo", apelando a que se tenha "como sempre, um comportamento exemplar a abrilhantar esta prova". Pedro Melvill de Araújo deixa esta indicação na sua mensagem que antecede a competição.

"É uma prova de créditos firmados, uma das estrelas que mais brilham no universo dos ralis europeus, bem como nos panoramas nacional e regional", indica, acrescentando que "este ano é, mais uma vez, desafiante para a Comissão Organizadora".

Apesar de se manter o figurino da última edição, introduzimos algumas modificações para tornar o rali mais compacto e competitivo - mantem-se a icónica prova espectáculo da Avenida do Mar no fim da tarde de quinta-feira, retoma-se a passagem pelo “salto” do Estádio da Madeira, a belíssima passagem pelo Chão da Lagoa seguida pela descida ao Ribeiro Frio, fazendo desta a PEC mais longa com cerca de 22 km, passando pelo rearranjado cruzamento do Carvalhal na PEC da Ponta do Sol, com subida ao Paúl da Serra, para depois, em ligação, descer até a Calheta onde também se disputará uma PEC extremamente técnica e com muitos pontos onde os espectadores podem aceder para assistir. Pedro Melvill de Araújo

A Cerimónia de Apresentação dos concorrentes, no podium instalado na Praça do Povo, acontece na tarde de quinta-feira. "Nos dois dias seguintes percorrerem os quatro cantos da Ilha, passando por todos os Concelhos da Madeira, garantindo espectáculo e festa, uma festa controlada com todas as normas de segurança, e também sanitária, prescritas pelas Autoridades regionais, nacionais e internacionais", indica, acrescentando que haverá especial reforço das normas de sustentabilidade ambiental.