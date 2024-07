19 bombeiros contam com formação de Salvamento e Desencarceramento em Veículos de Competição

Dezanove bombeiros pertencentes ao Corpo de Bombeiros Municipais de Machico, Corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses e Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estão agora habilitados ao Salvamento e Desencarceramento em Veículos de Competição, uma formação que foi ministrada pela primeira vez na Madeira.

Esta iniciativa do Serviço Regional de Proteção Civil decorreu entre os dias 24 e 25 de Junho e os dias 22 e 24 de Julho, com o objectivo de "habilitar com competências técnico-operacionais específicas para actuar em situações de salvamento e desencarceramento rodoviário envolvendo veículos de competição, dotando-os de módulos formativos, teóricos e práticos.

Entre as competências aprendidas está o conhecer os conceitos de acidente, salvamento e desencarceramento em veículos de competição; identificar e utilizar diferentes tipos de equipamentos de desencarceramento; reconhecer as funções e tarefas de uma equipa de salvamento e desencarceramento; aplicar os princípios de estabilização e controlo dos riscos em acidentes; e executar procedimentos de cuidados pré-hospitalares e extração segura das vítimas.

"É pretensão deste Serviço Regional dar continuidade à formação junto dos Corpos de Bombeiros da RAM, com vista à otimização da capacidade de resposta, operacionalização e de intervenção de situações vocacionadas para o socorro em provas de competição de automobilismo", indica nota à imprensa.

A formação foi implementada pela Divisão de Formação do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, e contou com o cofinanciamento do Fundo Social Europeu através do Programa MADEIRA 20-30.