GR lamenta falecimento de José Maurílio Teixeira, ex-presidente do Clube Madeirense do Santíssimo Sacramento

José Maurílio Teixeira, natural do Funchal, empresário e ex-presidente do Clube Madeirense do Santíssimo Sacramento, morreu aos 91 anos. O Governo Regional emitiu um nota expressando o seu pesar.

"Acima de tudo, foi uma referência para toda Comunidade, tendo impulsionado e dinamizado as tradições e a identidade cultural madeirense. Foi presidente do Clube Madeirense do Santíssimo Sacramento, uma instituição que todos os anos organiza a maior festa portuguesa realizada fora de Portugal, onde se juntam milhares de pessoas", refere, acrescentando que "no ano em que a Festa do Santíssimo Sacramento celebra 110 anos de existência, e em vésperas da realização desta grande Festa em New Bedford, José Maurílio Teixeira, deixa um legado exemplar a toda a Comunidade, à Madeira e aos madeirenses em todo o mundo".