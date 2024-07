Fogo em mato em S. Martinho mobilizou as duas corporações do Funchal

Meios das duas maiores corporações de bombeiros da Madeira foram utilizados, esta tarde, por volta das 17h00, para controlar e extinguir um fogo em mato, na zona do armazém do Recheio, no Caminho do Poço Barral, São Martinho.

As chamas deflagraram num terreno baldio e foram detectadas por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que se encontrava em missão de patrulhamento. Entretanto, foram mobilizados para o local duas viaturas pesadas e seis bombeiros dos Sapadores do Funchal, que se encarregaram de extinguir o fogo. Neste momento, os bombeiros permanecem no local, mas apenas em trabalhos de vigilância e controlo.