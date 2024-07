Cardeal Parolin manifesta em Kiev proximidade do Papa com o povo ucraniano

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, considerou que a sua visita à Ucrânia "martirizada" pela guerra pretende demonstrar a proximidade do Papa Francisco com o povo ucraniano.

"Desde o início, o Papa mostrou uma grande proximidade, uma grande participação na dor e no sofrimento deste povo. A minha presença acrescenta algo, digamos 'ao vivo', a esta presença do Papa, que partilha a dor, mas acima de tudo gostaria de para poder ajudar a abrir uma solução para esta guerra", referiu Parolin, citado hoje pela Vatican News.

Durante a sua visita à Ucrânia, a primeira de caráter oficial desde o início do conflito, o secretário de Estado presidiu uma missa no santuário mariano de Berdychiv e foi recebido no arcebispado de Kiev-Halych, onde reside o chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Shevchuk.

Nesta ocasião, o cardeal quis reafirmar o significado da sua visita ao país, salientando que levou uma mensagem Papa proximidade.

"O Papa expressou-a de muitas maneiras nos últimos anos, usando aquele adjetivo que queremos usar, 'a Ucrânia martirizada'", sublinhou Pietro Parolin.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, reivindicou a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia em setembro desse ano.

A Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional não reconhecem a soberania russa nas cinco regiões anexadas.

Kiev tem exigido a retirada da Rússia de todo o território da Ucrânia, incluindo a Crimeia, como pré-condição para eventuais negociações de paz.