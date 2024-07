Encontro do tenista Nuno Borges adiado pela chuva

O encontro do tenista português Nuno Borges na primeira ronda do torneio de singulares dos Jogos Olímpicos Paris'2024 foi adiado devido à chuva, que ainda não permitiu a realização de qualquer partida nos courts sem cobertura.

A organização do torneio anunciou que não haverá encontros nos campos exteriores pelo menos até às 18:00, mas manteve no programa apenas os primeiros jogos de cada um dos 'courts'.

Nuno Borges, 42.º do mundo, vai defrontar o argentino Mariano Navone, 36.º, naquele que deveria ser o segundo encontro do court 10, mas acabou adiado devido à chuva e deverá ser realizado no domingo, ainda sem hora definida.

Borges joga também em pares, ao lado de Francisco Cabral, e defronta na primeira ronda os gregos Petros e Stefanos Tsitsipas, num encontro ainda sem calendário definido.

A primeira jornada devia ter-se iniciado por completo às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), em 12 campos, mas apenas se está a jogar no Court Philippe-Chatrier e no Suzanne-Lenglen, ambos com cobertura amovível.